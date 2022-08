Andrzej Duda chwali wspólnotę Radia Maryja. „Wspaniały duchowy, medialny i społeczny fenomen”

Po raz 14. w Toruniu zgromadzili się słuchacze Radia Maryja z Polski i z zagranicy. W wydarzeniu organizowanym przez rozgłośnię o. Tadeusza Rydzyka udział biorą m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski i Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. List do zgromadzonych skierował prezydent Andrzej Duda. W imieniu głowy państwa odczytała go szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Prezydent Andrzej Duda o zasługach Radia Maryja

Prezydent nie szczędził wspólnocie Radia Maryja ciepłych słów, nazywając ją „wspaniałym duchowym, medialnym i społecznym fenomenem”.

„Bez jego udziału nie sposób wyobrazić sobie polskiego życia publicznego i nie sposób wyobrazić sobie narodowej debaty poświęconej najważniejszym dla Polski sprawom” – napisał Andrzej Duda.

Prezydent podziękował słuchaczom rozgłośni o. Tadeusz Rydzyka m.in. za „służbę Ojczyźnie, za podtrzymywanie ducha patriotyzmu, za kultywowanie dziedzictwa wiary i tradycji, które czyni nas Polakami”.

Medialne imperium o. Rydzyka

Andrzej Duda przypomniał też, jak duże obecnie jest medialne imperium zbudowane przez redemptorystę z Torunia. „ Od chwili, gdy ponad 30 lat temu, 8 grudnia 1991 roku, popłynął w eter pierwszy przekaz tej rozgłośni, udało się stworzyć jeszcze wiele innych doniosłych, wzajemnie się uzupełniających dzieł. To Telewizja Trwam, to gazeta „Nasz Dziennik”, to Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, to Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II czy też Park Pamięci” – wyliczał prezydent, gratulując osiągnięć Ojcu Dyrektorowi i wspólnocie.

