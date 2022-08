Pogoda na pięć dni. Przełom w temperaturze dopiero w czwartek

W niedzielę tylko na Pomorzu możliwy jest słaby, przelotny deszcz. W pozostałych regionach Polski będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25℃ na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje słaby, chwilami umiarkowany, zmienny wiatr.

Poniedziałek przyniesie przelotny deszcz na Podkarpaciu. Poza tym synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 20℃ na Suwalszczyźnie do 25℃ na Dolnym Śląsku. Na Ziemi Lubuskiej temperatura może sięgnąć 26℃. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z północnego wschodu.

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21℃ na Suwalszczyźnie do 26℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

W środę w całym kraju dopisze słońce. Temperatura w najcieplejszym momencie wyniesie od 22℃ na Podlasiu do 27℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

W czwartek będzie cieplej

W czwartek na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 25℃ na Suwalszczyźnie do 31℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z zachodu.