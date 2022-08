Najnowszy raport Straży Granicznej. „Największa w historii presja migracyjna”

Straż Graniczna opublikowała najnowszy komunikat dotyczący sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W ciągu ostatniej doby na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 31 cudzoziemców m.in. obywateli Erytrei i Egiptu.

„18 osób przeszło nielegalnie na stronę polską przez rozlewiska rzeki na odcinku Placówki Straży Granicznej w Białowieży. Z kolei Placówki Straży Granicznej w Narewce zatrzymała pomocnika, obywatela Białorusi, który przewoził dwie osoby z Etiopii i Jemenu.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy

”Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Graniczne ochraniają odcinek granicy z Białorusią. Od roku mierzą się z największą w historii presją migracyjną. Dzień i noc stawiają czoła wyzwaniom. Wspierają ich funkcjonariusze ze wszystkich oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej „ - przekazano. Opublikowano też nagranie, na którym widać funkcjonariuszy patronujących granicę.

Dzień wcześniej, 5 sierpnia na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 9 cudzoziemców m.in. obywateli Iraku, Iranu, Egiptu. 4 obywateli Syrii przepłynęło wpław rzekę Świsłocz na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach.

Ile osób wróciło do Ukrainy?

W sierpniu takich prób na granicy polsko-białoruskiej było 153, w tym roku – 7 143, natomiast w minionym roku 39 664 – informuje Straż Graniczna.

Od 24 lutego funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,322 mln osób. Wczoraj tj.6 sierpnia 25 tys., natomiast dzisiaj do godz. 7.00 - 6,4 tys. 6 sierpnia z Polski do Ukrainy odprawiono 28,1 tys. osób. Od 24 lutego było to ponad 3,437 mln osób.

