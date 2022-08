Poseł przepytywał Horałę w TVP. „O Jezu, nie nauczyłem się na pamięć”

- Wartość odszkodowań CPK miała być podwyższona początkowo o 10% dla nieruchomości i 20% dla obiektów budowlanych. Zwiększamy te wartości do odpowiednio: 20% i 40% - mówił w programie Woronicza 17 na antenie TVP Info wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. Odniósł się w ten sposób do ustawy, która przewiduje m.in. rozwiązania dla mieszkańców w ochronie przed wywłaszczeniem przy budowie CPK.

W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości - o 20 proc. w przypadku gruntu i 40 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Posłowie mówili o budowie CPK

Do sprawy CPK odniósł się w programie poseł Paweł Bejda (KP-PSL). - Panie ministrze, ile w tej chwili LOT ma samolotów do dyspozycji? - pytał zwracając się do Horały. - O Jezu, nie nauczyłem się na pamięć - odparł pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Chce pan zarządzać największym przedsiębiorstwem lotniczym i nie wie pan? - dopytywał Bejda. - Lotnisko to nie linia lotnicza. To jest co innego - powiedział Horała.

Poseł KP-PSL sam sobie odpowiedział, że LOT ma 75 samolotów do dyspozycji i pytał dalej: A niech pan mi powie, ile samolotów potrzeba żeby przewieźć 100 mln pasażerów?

„Budujcie CPK, ale nie na krzywdzie ludzkiej”

- My nic takiego nie zakładamy - odpowiedział Horała. - Przecież zakładacie, że docelowo to będzie 100 mln pasażerów - bronił się Bejda.

- Pan nie zna założeń tego programu. Pan przekręca podstawowe fakty - zarzucał posłowi Horała. - Może trzeba porozmawiać z samorządem mazowieckim, z Modlinem. Tu trzeba się zastanowić, bo nie ma przepływu informacji. Budujcie CPK, ale nie na krzywdzie ludzkiej - podsumował Bejda.

