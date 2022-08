Wracali z kolonii. Autobus z dziećmi wpadł do rowu

Do zdarzenia doszło w sobotę 5 sierpnia na łuku drogi wojewódzkiej nr 655 w powiecie oleckim. W autobusie znajdowało się 19 dzieci i 2 opiekunów. Wszyscy wracali do Suwałk z wakacyjnych kolonii, które odbywały się pod Giżyckiem. Z relacji funkcjonariuszy policji wynika, że wina leży po stronie kierowcy, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu.

Na szczęście żaden z pasażerów autobusu nie został ranny. Dziecko, które doznało lekkiego urazu wargi, otrzymało pomoc medyczną na miejscu. Kierowca pojazdu był trzeźwy. Został ukarany mandatem w wysokości ponad 1 tys. zł, a zdarzenie zostało zakwalifikowane przez policję jako kolizja.

