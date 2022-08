Lech Wałęsa trafił do szpitala. „Bywa i tak”

Lech Wałęsa w niedzielę 7 sierpnia poinformował obserwatorów na Facebooku, że przebywa w szpitalu. Były przywódca „Solidarności” zamieścił zdjęcie, na którym widać go leżącego na szpitalnym łóżku, podpiętego do aparatury. Noblista nie zdradził, co jest powodem jego pobytu w szpitalu. Napisał tylko: „Bywa i tak”.

Post natychmiast wywołał liczne reakcje wśród internautów. Wśród wpisów dominują życzenia zdrowia i pozdrowienia dla byłego prezydenta. „Jest nam Pan potrzebny proszę sobie nie żartować i wracać do zdrowia” – pisze jeden z komentujących. „Dużo zdrowia i sił jest nam Pan bardzo potrzebny. Czekamy na zdrowego i pełnego sił Lecha Wałęsę” – dodaje kolejny.

Lech Wałęsa ma cukrzycę

Lech Wałęsa nie ukrywał w przeszłości, że ma problemy ze zdrowiem. Niejednokrotnie dzielił się też zdjęciami z planowanych hospitalizacji czy pobytów na badaniach. W sierpniu minionego roku były prezydent przebywał w szpitalu w związku z tzw. stopą cukrzycową. Wałęsa od lat choruje na cukrzycę. Jego syn, Jarosław Wałęsa, mówił wówczas, że istniało ryzyko amputacji stopy.

Noblista doszedł jednak do siebie i przez cały rok aktywnie funkcjonował. Spotykał się z gośćmi w swoim biurze w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, nie unikał też zagranicznych podróży. Był m.in. w Stanach Zjednoczonych czy Arabii Saudyjskiej. – Tam jest tak gorąco, że nie da się żyć. Na szczęście mają dobre chłodzenie – tłumaczył w rozmowie z „Wprost”.

W styczniu były prezydent przeszedł zakażenie koronawirusem. Jak sam twierdził – cierpiał na silne bóle mięśni.

