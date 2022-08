Papież Franciszek modlił się za ofiary wypadku polskiego autokaru. Padły poruszające słowa

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji wywołał poruszenie na całym świecie. Po modlitwie „Anioł Pański” do tragedii nawiązał papież Franciszek. – Z bólem przyjąłem wiadomość o wypadku drogowym, do którego doszło wczoraj rano w Chorwacji. Niektórzy polscy pielgrzymi zmierzający do Medziugorie stracili życie, inni są ranni. Niech Maryja oręduje za nimi wszystkimi i ich rodzinami – powiedział Franciszek.

Jechali na pielgrzymkę

Do tragicznego wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę rano na autostradzie na północ od Zagrzebia. Autobus zjechał z drogi i uderzył betonowe przęsło. Na miejscu zginęło 11 osób, 12. ofiara zmarła w szpitalu.

Autokarem jechała grupa Polaków, którzy uczestniczyli w pielgrzymce do Medziugorie zorganizowanej przez Biuro Bractwa św. Józefa. Pątnicy wyruszyli w piątek z Częstochowy. W autokarze znajdowały się 42 osoby z okolic Sokołowa, Konina i Jedlni pod Radomiem. Część poszkodowanych jest już w Polsce – do kraju rządowym samolotem wróciło kilka najlżej rannych osób.

Kilka osób walczy o życie

Najnowsze informacje o poszkodowanych przekazał w niedzielę rzecznik MSZ. – 28 rannych polskich obywateli, którzy przebywają w chorwackich szpitalach po wypadku autokaru, jest w różnym stanie – powiedział Łukasz Jasina. Jak dodał, kilka osób jest w stanie zagrażającym życiu.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka poinformował, że zidentyfikowano już wszystkie osoby, które przeżyły wypadek autokaru w Chorwacji. – W niedzielę rozpocznie się oficjalna identyfikacja ofiar śmiertelnych. Bagaże poszkodowanych zostały zabezpieczone – mówił.

Czytaj też:

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. „Przed Zagrzebiem kierowca zjechał na bok”