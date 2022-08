Areszt dla adwokat Katarzyny R. Wśród zarzutów usiłowanie zabójstwa

Zarzuty dla 39-letniej adwokat Katarzyny R. to pokłosie awantury, do której doszło w nocy z piątku na sobotę. Kobieta miała zaatakować przy ul. Lelewela w Słupsku dwóch mężczyzn: 39-latka i 36-latka. Jeden z nich został raniony w pośladek, drugi w szyję i brzuch. Obaj trafili do szpitala. Lżej ranny mężczyzna został już wypisany do domu. Drugi, w stanie ciężkim, nadal jest hospitalizowany.

Feralnej nocy Katarzyna R. miała po ataku na mężczyzn wsiąść do auta pod wpływem alkoholu i bić oraz znieważać policjantów, którzy usiłowali ją zatrzymać.

Zarzuty i areszt dla adwokat

Kobieta spędziła ponad dobę w izbie zatrzymań. W niedzielę usłyszała cztery zarzuty. Jak podaje TVP Info za prok. Magdaleną Gadoś z Prokuratury Rejonowej w Słupsku, Katarzyna R. jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa, spowodowanie u innej osoby obrażeń ciała na czas poniżej 7 dni, znieważenie funkcjonariuszy policji podczas zatrzymania i prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Zatrzymana nie przyznała się do zarzutów, odmówiła składania wyjaśnień.

Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Słupsku postanowił o zastosowaniu wobec Katarzyny R. tymczasowego aresztu na dwa miesiące. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt.

