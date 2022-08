„Niedyskrecje parlamentarne”: Tą sprawą Jarosław Kaczyński zajmuje się osobiście. Codzienne spotkania z premierem

Gdzie codziennie bywa premier? Dlaczego szef Agencji Wywiadu musiał odejść? Czym martwią się politycy PiS, a z czego cieszy się KO? Jaką sprawą osobiście zajął się Jarosław Kaczyński, choć już nie zasiada w rządzie? O co chodzi Grzegorzowi Schetynie? O co posłowie KO mają żal do szefa klubu parlamentarnego Borysa Budki? O tym i innych sprawach piszemy w nowych „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Jarosław Kaczyński osobiście zajmuje się sprawą węgla. Jak zdradza nasz informator, w czwartek na Nowogrodzką na spotkanie z prezesem PiS przyjechał busik z kilkoma osobami, odpowiedzialnymi za sprawy energetyczne. Na miejsce miał przyjechać też wicepremier, minister aktywów państwowych. Wygląda na to, że centrum zarządzania krajem ponownie przeniosło się na Nowogrodzką i na nowo zjeżdża się tam cały rząd. – Premier bywa tam codziennie, jeśli nie jest na wyjazdach zagranicznych – twierdzi nasz rozmówca. W szeregach partii sprawa węgla jest ciągle omawiana. – Kierownictwo zaręcza, że węgiel na zimę zostanie zapewniony, ale jego cena będzie wyższa – mówi polityk PiS, który uważa, że trudno będzie znaleźć sposób, żeby uratować ludzi przed podwyżkami.