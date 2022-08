Najnowszy raport Straży Granicznej. Przedarli się na polską stronę. „To obywatele Etiopii”

"7 sierpnia na terytorium polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 22 cudzoziemców m.in. ob. Dżibuti i Somalii. 20 osób nielegalnie przekroczyło granicę na odcinku Placówki Straży Granicznej w Białowieży" - przekazała Straż Graniczna w najnowszym komunikacie.

Jak dodano, dwóch obywateli Etiopii nielegalnie przeszło na stronę Polską na odcinku Placówki Straży Granicznej w Narewce. W tym miesiącu takich prób było 206.

Poprzedniej doby na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 31 cudzoziemców m.in. obywateli Erytrei i Egiptu. 18 osób przeszło nielegalnie na stronę polską przez rozlewiska rzeki na odcinku Placówki Straży Granicznej w Białowieży. Z kolei Placówki Straży Granicznej w Narewce zatrzymała pomocnika, obywatela Białorusi, który przewoził dwie osoby z Etiopii i Jemenu.

Budowa zapory na ukończeniu

Pod koniec czerwca premier i minister spraw wewnętrznych i administracji wizytowali budowę fizycznej zapory na granicy polsko-białoruskiej. – Za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa wojna, najkrwawsza od czasów drugiej wojny światowej i dzisiaj już wyraźnie widzimy, że ta wojna miała swój pierwszy akord. Pierwszym akordem tej wojny był atak Łukaszenki na polską granicę, na granicę z Białorusią – mówił szef rządu. – Ten atak polegał na tym, że Łukaszenka i jego mocodawca, czyli Putin postanowili przetestować polską granicę, przetestować wschodnią granicę Unii Europejskiej – dodał.

Konstrukcja była wznoszona od 25 stycznia w odpowiedzi na kryzys migracyjny wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Prace trwały pięć miesięcy, obecnie prowadzone są odbiory i instalowana elektronika, która pomoże kontrolować sytuację. Bariera ma 186,25 km długości, do jej budowy zużyto 49 tys. ton stali.

Od 24 lutego funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,348 mln os. 7 sierpnia było to 24,5 tys. osób, natomiast dzisiaj do godz. 7 - 7,2 tys. 7 sierpnia z Polski do Ukrainy odprawiono 30,1 tys. osób. Od 24.02- ponad 3,467 mln os.

