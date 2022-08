Nie żyje Przemysław Marzec. Dziennikarz miał 52 lata

Przemysław Marzec w 1993 roku, jeszcze jako student Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, rozpoczął pracę w katowickiej redakcji radia RMF FM. Po pewnym czasie przeniósł się do Warszawy, gdzie został dziennikarzem politycznym.

Poznał tajniki pracy dziennikarskiej na wielu płaszczyznach – pracował zarówno jako reporter lokalny, ale zasłynął jako korespondent wojenny. W czasie zawodowej kariery wielokrotnie był wysłannikiem radia RMF FM w rejon konfliktów zbrojnych.