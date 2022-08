„Przeszkadzacie nam w pracy! Kłamiecie!”. Kłótnia podczas konferencji posłów PO przed elektrownią w Jaworznie

We wtorkowy poranek, 9 sierpnia, informowaliśmy o wstrzymaniu pracy wybudowanego niedawno bloku Elektrowni Jaworzno w województwie śląskim. To pokłosie sporu pomiędzy jej właścicielem – spółką Tauron oraz głównym wykonawcą inwestycji, spółką Rafako.

Blok powinien wznowić pracę jeszcze w tym tygodniu

Osią sporu jest paliwo, które trafia do nowoczesnego kotła, a właściwie jakość tego węgla. Zdaniem Rafako jest on mocno zanieczyszczony, co może powodować awarie instalacji.

Tauron podjął decyzję o przerwaniu pracy najnowszego bloku elektrowni w celu oczyszczenia instalacji. Ponownego przyłączenia bloku do sieci elektroenergetycznej należy się spodziewać jeszcze w tym tygodniu.

„W związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza, blok o mocy 910 MW został odstawiony. Ze względu na konieczność uprzedniego wychłodzenia kotła – aby ekipy mogły przeprowadzić konieczne prace wewnątrz – kluczowe prace prowadzone są etapowo” – napisano w komunikacie spółki Tauron.

Zapowiedź kontroli poselskiej w ministerstwie

We wtorkowe popołudnie, posłowie Platformy Obywatelskiej Wojciech Saługa i Marek Sowa zorganizowali konferencję prasową przed Elektrownią Jaworzno.

Zapowiedzieli na niej przeprowadzenie w środę kontroli poselskiej w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Będą domagać się udzielenia informacji o przyczynach opisanego wcześniej problemu.

— Jesteśmy tu, aby z wielką troską porozmawiać o tym (...), dlaczego nowoczesny blok energetyczny, który został wybudowany kosztem 6,5 mld zł, znowu nie pracuje. Nie wiemy, czy to awarie, odstawienia, planowane, nieplanowane, czy to węgiel dobrej jakości czy złej. Chcemy właśnie poznać prawdę od decydentów Grupy Tauron, jak również ministra aktywów państwowych, który powinien nam takich informacji udzielić — oświadczył poseł Saługa.

„Wasi ludzie jedyne, co potrafili, to zwalniać”

Podczas wystąpienia posłów pojawił się prezes Tauronu Paweł Szczeszek oraz grupa związkowców z „Solidarności”. Doszło wówczas do ostrej wymiany zdań i wzajemnego przekrzykiwania się. Niektórzy ze związkowców starali się również zagłuszyć konferencję.

— Przeszkadzacie nam w pracy! Kłamiecie! (...). Nikt panów tu nie zapraszał (...) Wasi ludzie jedyne, co potrafili, to zwalniać! (...) Mimo wszelkich błędów, bo ten rząd też popełnia błędy, broń nas Boże od tego, co państwo wyprawialiście — mówił Bogdan Tkocz, jeden ze związkowców.

„Jesteście na pasku PiS”

— Nie zagłuszycie prawdy — odpowiadał Saługa. — Jesteście na pasku PiS — dodał Sowa, po czym polecił sprawdzenie powiązań liderów „Solidarności” z radami nadzorczymi państwowych spółek. Natomiast prezes Tauronu zarzucił politykom PO wpisywanie się w rosyjską propagandę.

„To jest odstawienie w trakcie ruchu regulacyjnego”

Jednocześnie zapewnił, że elektrownia posiada odpowiednie zapasy węgla. — Na dzisiaj nie ma żadnej awarii, to jest odstawienie w trakcie ruchu regulacyjnego (...). Obecna przerwa w pracy jest postojem w trakcie ruchu optymalizacyjnego elektrowni — oznajmił prezes Szczeszek.

