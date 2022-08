Ostra wymiana zdań między Rotnicką a Pawłowicz. „Agresywna kłamczucho z Senatu!”

Praktyka udowadnia, że Twitter to zarówno platforma do szybkiego dzielenia się informacjami, jak i publicznego obrzucania się błotem. Tym razem do spięcia doszło pomiędzy Jadwigą Rotnicką a Krystyną Pawłowicz.

Rotnicka pełni funkcję senatora z ramienia Platformy Obywatelskiej. W Senacie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Środowiska. Jest doktorem habilitowanym hydrologii oraz nauczycielem akademickim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„PiS tworzą członkowie PZPR i agenci SB”

Senator opublikowała we wtorek, 9 sierpnia wpis, w którym uderzyła w polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wśród wymienionych osób znalazła się m.in. Pawłowicz.

„PiS tworzą członkowie PZPR i agencji [chodziło zapewne o określenie „agenci” – red.] SB. Pawłowicz, Piotrowicz, Czabański, Zybertowicz, Jasiński, Karski, Krzyże, Kujda, Przyłębski, Pietrzak. To zbieranina komunistów!” – napisała Rotnicka.

Warto przy tym pamiętać, że choć Pawłowicz była do niedawna była posłem wspomnianej partii, obecnie nie jest już politykiem. Pod koniec 2019 r. objęła bowiem urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Ani nie była w PZPR, ani nie współpracowała z SB

Znana z ciętego języka Pawłowicz odpowiedziała Rotnickiej na Twitterze jeszcze tego samego dnia i wytknęła jej kłamstwo na swój temat. Pawłowicz nie należała ani do PZPR, ani nie współpracowała z SB.

„Pani Rotnicka, agresywna kłamczucho z Senatu! Kompromitujesz polską naukę... Brzydkie, podłe, nienawistne wnętrze... Czekam na przeprosiny” – napisała sędzia TK.

Pawłowicz już wcześniej mówiła o swojej przeszłości

Pawłowicz już kilka lat temu – również na Twitterze – odniosła się do swojej przyszłości w okresie PRL. Przyznała, że w okresie studiów na Uniwersytecie Warszawskim była członkiem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.

Zastrzegła przy tym, że wstępowała do niego, kiedy organizacja funkcjonowała pod nazwą Zrzeszenie Studentów Polskich. Swoją przynależność do ZSP/SZSP określiła następująco: „bez jakiejkolwiek aktywności politycznej dla PRL”.

