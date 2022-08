Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta? Były rzecznik Andrzeja Dudy podaje kilka nazwisk

Chociaż oficjalnie trwają wakacje, to politycy nie zwalniają tempa. Wielu z nich spotyka się z wyborcami, aby przekonać ich do swoich racji. A jednak pod koniec lipca Jarosław Kaczyński przerwał swój objazd po kraju. Jednocześnie przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie znajduje się siedziba PiS, nieustannie mają odbywać się spotkania z prezesem PiS, a ich tematem jest sprawa węgla.

Jarosław Kaczyński przerwał objazd kraju. Politycy opozycji mówią: zdezerterował

Pojawiły się głosy, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę zdezerterował po głośnych i kontrowersyjnych wypowiedziach w czasie spotkań z wyborcami. Część polityków opozycji utrzymuje, że lider PiS uciekł. Czy to może PiS zaszkodzić? – Znając funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości, sądzę, że politycy nie dali się tym wystraszyć. Jestem pewien, że mimo protestów liderzy partyjni będą na jesieni objeżdżać Polskę. Na miejscu opozycji nie zakładałbym, że doszło do jakiejś dezercji – uważa Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy w programie „Mówiąc Wprost”.

Donald Tusk nada ton kampanii wyborczej? „Spodziewajmy się wyścigu na obietnice”

W rozmowie z Joanną Miziołek i Dariuszem Grzędzińskim poruszono także temat aktywności Donalda Tuska, który – według niektórych obserwatorów życia politycznego – zdaje się nadawać ton dyskusji. Czy to również przeniesie się na resztę kampanii? - Jeden z moich znajomych powiedział, że kampania wyborcza to będzie konkurowanie na populizmy. I Donald Tusk, i inni politycy zrozumieli, że dzisiejsze oczekiwania społeczne są takie, że nie ma mowy o „zaciskaniu pasa”, tylko nawet w trudnym czasie ludzie oczekują podwyżki - uważa Krzysztof Łapiński. I dodaje: - Spodziewajmy się kampanii, w której politycy będą ścigać się na obietnice. Były rzecznik prezydenta Dudy zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. -Wielu polityków Platformy wywodzących się z KLD myśli, że trzeba zabrać 14 emeryturę.(...) To działa na elektorat PiS mobilizująco. Mobilizująco działa na nich też sam Donald Tusk – mówi Krzysztof Łapiński.

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta? Krzysztof Łapiński podaje kilka nazwisk

W programie poruszono także nieco dalszą perspektywę wyborów prezydenckich. - Dzisiaj wszystkie działania w Prawie i Sprawiedliwości podporządkowane są temu, co się wydarzy za rok, czyli wyborom parlamentarnym. Jest myślenie w partii, że trzeba te wybory wygrać. Jeśli PiS zwycięży, wówczas pomyśli o kandydacie na prezydenta. Mówi się o Mateuszu Morawieckim, o Beacie Szydło, o marszałek Sejmu Elżbiecie Witek. Każda z tych osób może być rozważana, ale to dziś nie jest najważniejsza sprawa w PiS – mówi Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy w programie „Mówiąc Wprost”. Czy Andrzej Duda zaangażuje się w kampanię PiS? - Trudno powiedzieć, jakie będą relacje prezydenta z rządzącymi i na ile aktywność prezydenta będzie uzgadniana czy omawiana z PiS. Jeśli PiS będzie w potrzebie, jakieś gesty ze strony prezydenta mogą się pojawić – mówi Krzysztof Łapiński.