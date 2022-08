Śnięte ryby w Odrze. Wody Polskie apelują do okolicznych mieszkańców

„W związku z pojawieniem się śniętych ryb na Odrzańskiej Drodze Wodnej pracownicy Wód Polskich podejmują szereg czynności i działań zmierzających do ograniczenia tego problemu i znalezienia przyczyny” – poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po godzinie 11:00 zaapelowano, by mieszkańcy nie łowili ryb i nie wchodzili do wody.

„W nawiązaniu do próśb przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego – Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą oraz turystów przebywających nad rzeką o niewchodzenie do wody i niekąpanie się w niej. Apel dotyczy zarówno ludzi, jak i psów pod opieką ich właścicieli. Do czasu wyjaśnienia przyczyn obserwowanego obecnie zjawiska oraz zlokalizowania źródła, za co odpowiadają inne organy i instytucje, nie zaleca się również łowienia ryb w Odrze oraz przygotowywania z nich posiłków” – brzmi komunikat.

Rano Wody Polskie informowały, że jej służby uczestniczą w akcji wyławiania śniętych i martwych ryb przy użyciu własnych jednostek pływających we współpracy z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego. W komunikacie dodano, że za wyjaśnienie przyczyn ewentualnego skażenia wody odpowiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Śnięte ryby w Odrze. „Kto odpowie za katastrofę?”

Problem śniętych ryb w rzece jest znany mieszkańcom Dolnego Śląska od kilkunastu dni. Radio ZET poinformowało, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, nie czekając na wyniki badań próbek wody.

Interwencję w tej sprawie zapowiedział również senator KO Wadim Tyszkiewicz, były prezydent Nowej Soli. „Katastrofa. Te ryby, które nie padły, pływają w agonii. To nie są ryby, które spłynęły z góry rzeki. Ogromne bolenie, szczupaki, które pływają jak w amoku, łapiąc tlen z powierzchni wody. Ryb są setki. Woda w rzece mętna z kożuchami piany o zapachu chloru i szamba. Padniętych ryb są tysiące” – opisywał na Facebooku.

