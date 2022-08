Wypadek autokaru w Chorwacji. Premier zapowiada wzmożone kontrole autokarów

Premier Mateusz Morawiecki i główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur zapowiedzieli wzmożone kontrole sprawności pojazdów. – Sprawność pojazdów jest kluczowa. To dlatego między innymi poleciłem Inspekcji Transportu Drogowego zintensyfikowanie wszystkich weryfikacji sprawności pojazdów, zwłaszcza pojazdów autobusowych, autokarów dzieci, które wyjeżdżają na różnego rodzaju kolonie, na wakacje. Rodzice muszą mieć pewność, że dzieci poruszają się bezpiecznym pojazdem – powiedział premier i zaapelował do wszystkich kierowców o bezpieczną jazdę.

Alvin Gajadhur opowiedział o działaniach, jakie podejmuje Inspekcja Transportu Drogowego. – Od początku wakacji prowadzimy wzmożone kontrole pojazdów, które przewożą m.in. dzieci na letni wypoczynek. To są kontrole autokarów turystycznych, autobusów dalekobieżnych. Sprawdzamy, czy te pojazdy są sprawne, a kierowcy trzeźwi i wypoczęci – wyjaśnił. Przypomniał również, że od nowego roku weszły przepisy, które m.in. zaostrzyły kary przy różnego rodzaju manipulacje przy tachografach.

Tragiczny wypadek polskiego autokaru w Chorwacji

Zapowiedź premiera i szefa GITD jest związana z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru z pielgrzymami jadącymi do Medjugorie. – Wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wypadku, który miał miejsce w Chorwacji. Niestety do chwili obecnej nie mamy jeszcze w pełni potwierdzonych wszystkich przyczyn związanych z tym wypadkiem, ale wiele wskazuje na to, że pojazd był sprawny – powiedział szef rządu.

Do wypadku doszło w ubiegłą sobotę nad ranem na autostradzie A4, na północ od Zagrzebia. Według pierwszych informacji zginęło 11 osób, jednak bilans ofiar wzrósł do 13. Kilkanaście osób wciąż przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Chorwackie Ministerstwo Zdrowia informuje, że dwie osoby znajdują się w stanie krytycznym, a stan reszty pacjentów jest stabilny. Lokalne media informują, że prawdopodobną przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy.

W środę do Zagrzebia wyleciała wojskowa Casa, która przywiezie do kraju 10 pacjentów rannych w wypadku. Część z nich będzie jeszcze musiała pozostać w szpitalach, bo potrzebne są dodatkowe badania.

