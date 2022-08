Pijany mężczyzna pobił syna kulą ortopedyczną i ugodził go nożem w udo

Policja opisuje zdarzenie w komunikacie, który został wydany 9 sierpnia. Jak podają mundurowi, ok. godz. 23:00 42-letni mężczyzna wrócił do domu. W kuchni prowadził pogawędkę z matką, która przygotowywała mu kolację. Po chwili do tego samego pomieszczenia wszedł pijany ojciec. Od razu zaczął wyzywać swojego syna. Kiedy ten nie reagował, agresor sięgnął po stojącą kulę ortopedyczną i zaczął okładać 42-latka – relacjonuje podkom. Robert Koniuszy ze stołecznej policji.

Mężczyzna zasłaniał się przed ciosami, a następnie wyrwał ojcu kulę i zaprowadził go do sypialni prosząc, by się uspokoił. 73-latek nie dawał za wygraną i wrócił do kuchni, sięgnął po kuchenny nóż i ugodził swojego syna w prawe udo. – Widząc, co się dzieje, kobieta wezwała załogę ratownictwa medycznego oraz policjantów. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala z kilkucentymetrową raną kłutą, która według opinii lekarza nie stworzyła zagrożenia dla życia pokrzywdzonego – wyjaśnia Koniuszy.

5 lat więzienia za napaść na syna

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zatrzymali agresywnego 73-latka. Badanie alkotestem wykazało, że napastnik miał około 2 promile alkoholu w organizmie.

Okazuje się, że mężczyzna w przeszłości wszczynał już domowe awantury. Za napaść na syna sąd może go skazać na karę 5-letniego więzienia. – W związku ze znamionami wskazującymi na konieczność izolacji podejrzanego od członków rodziny policjanci mają zamiar wydać w tej sprawie zakaz zbliżania się sprawcy do pokrzywdzonego – dodaje podkomisarz Koniuszy.

