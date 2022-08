Obwodnica Trójmiasta zostanie sparaliżowana. Kierowców czekają gigantyczne korki

Kierowcy z Trójmiasta w czwartek muszą się liczyć z utrudnieniami na obwodnicy. Trasa S-6 w obrębie rozbudowywanego węzła Wielki Kack w Gdyni będzie zwężona. W tym miejscu tzw. Trasa Kaszubska, będzie się krzyżować obwodnicą Trójmiasta.

Od godziny 14 w czwartek do piątkowego poranka w okolicy węzła będzie dostępny tylko jeden pas. Drogowcy będą w tym czasie wzmacniać konstrukcję obwodnicy i poszerzać jezdnię. Docelowo mają być w tym miejscu trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Warto zwrócić uwagę, że prace drogowe na tym odcinku mogą oznaczać paraliż obwodnicy. Szczególnie, że tą trasą jeżdżą nie tylko mieszkańcy Trójmiasta, ale głównie turyści wracający lub jadący nad morze.

Kierowco, wybierz inny środek transportu

Prace na obwodnicy Trójmiasta są prowadzone co jakiś czas. Zwykle wiąże się to z ogromnymi utrudnieniami i wielokilometrowymi korkami. Ostatnio podobna sytuacja miała miejsce w lipcu. Wówczas GDDKiA zwracała uwagę kierowcom, by wybierali inną trasę bądź sposób transportu. – Apeluję do osób, które normalnie użytkują i jeżdżą obwodnicą Trójmiasta o to, aby zweryfikowały czy faktycznie muszą jechać samochodem, czy muszą jechać tą drogą. Ewentualnie, jeśli tak, to żeby wzięły pod uwagę to, że będą na pewno tam występowały korki i żeby to uwzględnić w swoim planie podróży – mówił wówczas w rozmowie z RMF24 rzecznik gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Michalski.

Planowane na czwartek utrudnienia można porównać do tych, z lipca, dlatego apel rzecznika GDDKiA można potraktować jako aktualny.

Czytaj też:

Budowlańcy długo kazali na siebie czekać. W tym roku to oni mogą prosić się o zlecenia