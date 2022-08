Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Doradca chorwackiego ministra po wizytach w szpitalach: Czegoś takiego nie doświadczyłem wcześniej

W środę 10 sierpnia 10 osób, poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji, wróciło do kraju na pokładzie wojskowej Casy. Szef Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej dr Artur Zaczyński poinformował, że stan pacjentów jest stabilni i zostaną oni rozlokowani w szpitalach na Mazowszu, w Łodzi i w Wielkopolsce.

Wypadek polskiego autokaru. „Straszna tragedia”

Poszkodowanym w wypadku pielgrzymom pomagał w Zagrzebiu m.in. prof. Milan Stanojevic, doradca chorwackiego ministra zdrowia, który biegle mówi po polsku. W czwartek na antenie TVN24 relacjonował, co działo się w trzech szpitalach, które odwiedził razem z polską delegacją. – To było bardzo wstrząsające doświadczenie dla mnie, chociaż jestem lekarzem z długoletnim stażem, ale czegoś takiego nie doświadczyłem wcześniej. To była straszna tragedia – powiedział w programie „Wstajesz i Wiesz”.

– Nie wiem, czy możecie sobie państwo wyobrazić, jak wylatujesz z autobusu, zostajesz w skarpetkach i nagle znajdujesz się w szpitalu, w który nikt cię nie rozumie, nie wiesz, co się stało, nie wiesz, czy ktoś zginął, nie wiesz, czy jest z tobą twój bliski współpasażer, czy nie jest. To naprawdę z punktu widzenia tych ludzi, oni poczuli się nagle zagubieni – zaznaczył profesor.

Stan pacjentów się poprawia

18 pielgrzymów wciąż pozostaje w chorwackich szpitalach. – Oni są w coraz lepszym stanie, ale teraz potrzebują psychologicznej pomocy, bo ten fizyczny stan medyczny, te urazy wszystkie zostały zaopatrzone – powiedział doradca chorwackiego ministra zdrowia. Prof. Stanojevic podkreślił też, że dla pacjentów jest „teraz najważniejsze, żeby wrócili do Polski”.

Czytaj też:

