Polityk opozycji: W tej chwili na naszym rządzie Unia testuje mechanizm dyscyplinowania innych krajów

Jarosław Kaczyński ogłosił w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, że Polska nie cofnie się więcej ani na krok w sprawach związanych z kształtowaniem systemu sądownictwa; a jeżeli nadal nie otrzymamy pieniędzy, to zastosujemy akcje odwetowe. Kilku ważnych polityków PiS dodało do tego, że rząd szykuje ogień artyleryjski przeciwko Unii (to Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS), że jest w zanadrzu kilka wet do zbliżających się decyzji unijnych – to europoseł PiS Bogdan Rzońca. A do tego premier Mateusz Morawiecki w zachodnich gazetach ogłosił, że na likwidację weta nigdy się nie zgodzimy (dyskusję na ten temat zaczął kanclerz Niemiec Olaf Scholz).

Unia chce stłumić opór

U obywateli uznających przynależność Polski do Unii Europejskiej za wielką wartość, a takich jest w Polsce zdecydowana większość (w tym autorka tego tekstu), słowa liderów Zjednoczonej Prawicy mogą budzić poważny niepokój. Możemy sobie wyobrazić, jak mogłaby przebiegać ta nowa faza konfliktu między Polską a Unią Europejską.