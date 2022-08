Policyjny pies z kolejnym sukcesem. „Nos Lonara jest niezawodny”

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu opublikowała komunikat, w którym poinformowała o niecodziennym zdarzeniu z udziałem psa. Lonar – bo o nim mowa – to owczarek belgijski, który służy we wrocławskiej policji już od pięciu lat. Jego przewodnikiem jest mł. asp. Robert Pawliszko. Razem tworzą zespół, który odnosi liczne sukcesy. O ostatnim z nich poinformowano w czwartek 11 sierpnia.

Policyjny pies na tropie! „Nos Lonara jest niezawodny”

– Nos Lonara jest niezawodny, co udowodnił, ujawniając na terenie powiatu średzkiego skradzioną koparko-ładowarkę, wartą niemal 100 tys. złotych. Tego typu osiągnięcia są odzwierciedleniem godzin, miesięcy i lat treningów, które mł. asp. Pawliszko przeprowadza z Lonarem. Ten zgrany duet jest zawsze gotowy pomagać innym – przekazała st. sierż. Aleksandra Rodecka.

Policja nie podała szczegółów dotyczących przebiegu akcji, w której brał udział Lonar. Zamieszczono za to fotografię psa, który przyczynił się do odnalezienia wspomnianego sprzętu.

