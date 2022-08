Pogoda na długi weekend. Wiemy, kto zobaczy Perseidy

Piątkowy ranek nie należał do pogodnych. Wręcz przeciwnie, w wielu miejscach kraju niebo zasnuły gęste chmury, z których pojawiały się opady deszczu. Niestety, wiele wskazuje na to, że taka sytuacja utrzyma się na dłużej.

Pogoda na długi weekend. Polska podzielona na dwie części

Długi weekend przyniesie bardzo przyjemne wartości na termometrach, ale tylko w połowie kraju. Pogoda podzieli Polskę na dwie części – ciepłą, a momentami nawet upalną północ, oraz chłodne i deszczowe południe.

Od piątku do niedzieli na północ od woj. mazowieckiego i wielkopolskiego termometry będą wskazywały od 25 do nawet 30℃. Ciepło będzie również nad samym morzem, gdzie odnotujemy od 23 do 28℃. Na południe od wspomnianej linii będzie o kilka stopni chłodniej. Na ogół będę to 23-24℃, choć w sobotę słupki rtęci zatrzymają się w okolicy 20-23℃.

Na południu pogodę będą psuły intensywne opady deszczu. Padać będzie przez cały długi weekend, choć największe sumy opadów prognozowane są na sobotę. To właśnie wtedy na Podkarpaciu i Śląsku może spaść do 33-37 mm wody, a w woj. świętokrzyskim i małopolskim suma opadów prawdopodobnie sięgnie 21-25 mm.

Ostatni dzień długiego weekendu przyniesie większą stabilizację, a także koniec wyraźnego kontrastu termicznego. Na termometrach zobaczymy wówczas od 25℃ na Podkarpaciu, przez 27-28℃ w centrum, do 30℃ na północnym zachodzie.

Gdzie oglądać Perseidy 2022? Pogoda będzie sprzyjać tylko lokalnie

Jak już wspomnieliśmy, w nocy z 12 na 13 sierpnia będzie tzw. nocą spadających gwiazd. To właśnie wtedy czeka nas maksimum roju Perseidów, podczas którego w ziemską atmosferę wejdą setki meteorów. Jak informuje IMGW, w momencie szczytu (godzina 3 UTC, czyli ok. 5 rano w Polsce) na niebie widoczne będzie nawet 6-15 meteorów w czasie 2-3 minut.

Niestety w Polsce obserwacja Perseidów nie będzie w tym roku łatwa ze względu na duże zachmurzenie. „Pogodę w Polsce kształtować będzie układ wysokiego ciśnienia. Na południu kraju zaznaczy się wpływ zatoki niskiego ciśnienia. Z numerycznych prognoz meteorologicznych wynika, że w nocy z 12 na 13 sierpnia 2022 roku w regionach południowych nadal wystąpi zachmurzenie duże i opady deszczu. Obszar całego kraju pozostanie w zasięgu dość wilgotnych mas powietrza i należy spodziewać się chmur” – informuje IMGW.

Zarówno w Polsce południowej, centralnej, jak i częściowo w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim możemy spodziewać się chmur piętra niskiego. Chmury piętra średniego wystąpią w południowo-wschodniej, wschodniej, centralnej Polsce oraz w woj. zachodnio-pomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo przez całą noc na przeważającym obszarze kraju będą dominować chmury piętra wysokiego.

Kto zatem będzie miał okazję oglądać Perseidy? Wszystko wskazuje na to, że największe szanse mają na to mieszkańcy północno-zachodnich oraz zachodnich regionów kraju. To właśnie tu ilość chmur pierzastych będzie najniższa, choć chwil bez chmur może nie być zbyt wiele.

