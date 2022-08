Odra zanieczyszczona przez rtęć? Prezes Wód Polskich odpowiada na wyniki badań z Niemiec

Portal RBB24 poinformował o wynikach badań przeprowadzonych przez państwowe niemieckie laboratorium. Próbki z Odry wykazały wysoki poziom rtęci w rzece. Niemiecki portal podkreślił, że zanieczyszczenie było tak duże, że trzeba było powtórzyć testy. Nie wiadomo, czy to właśnie rtęć przyczyniła się masowego śnięcia ryb w Odrze.

Sprawę skomentował na łamach Polsat News prezes Wód Polskich. – Na chwilę obecną to są doniesienia prasowe. Nie mamy potwierdzenia dotyczącego rtęci w Odrze – podkreślił Przemysław Daca. Dodał, że ma nadzieję uzyskać więcej informacji na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli administracji zespolonej, służb mundurowych, wojska oraz samorządów nadodrzańskich. Zebraniu przewodniczy wojewoda zachodniopomorski.

Odra. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca skomentował doniesienia o rtęci

Prezes Wód Polskich podkreślił, że na posiedzeniu w czwartek wieczór informacje o rtęci się nie pojawiły. Przypomniał również, że monitoringiem stanu wód, chemicznym i fizycznym, zajmują się Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, czyli służby ministra klimatu i środowiska. Daca zaznaczył, że obecnie jest w posiadaniu informacji o dużej ilości tlenu w Odrze oraz o podwyższeniu temperatury i pH rzeki.

– Mamy do czynienia z gigantyczną ilością ryb. Z Odry od Oławy do Cigacic i dalej ta fala trucizny dotarła do województwa zachodniopomorskiego. Wędkarze, ale też ochotnicy, wyłowili co najmniej kilkanaście ton ryb – mówił prezes Wód Polskich. Daca powiedział również, że rozkładające się ryby wciąż są na brzegach rzeki. – Nie wygląda to za ciekawie. Można powiedzieć naprawdę o gigantycznej skali – podsumował.

Polski Związek Wędkarstwa zawiesza wyławianie śniętych ryb

Na doniesienia niemieckich mediów o rtęci zareagował zielonogórski oddział Polskiego Związku Wędkarskiego, który wstrzymał wyławianie śniętych ryb – donosi portal rmf24.pl. W oświadczeniu poproszono o zachowanie szczególnej ostrożności. Wszystko przez to, że rtęć jest bardzo toksyczna. Wyniki badań pod kątem rtęci, ale też ołowiu, kadmu i mezytylenu mają być znane jeszcze w piątek. Z kolei marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak apeluje o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

