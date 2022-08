Jest rtęć w Odrze czy nie? Chaos informacyjny trwa. Mamy odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego

Doniesienia znad Odry są coraz bardziej niepokojące. Niemieckie media podawały informacje, że pobrane przez państwowe laboratorium próbki wykazały wysoki poziom rtęci w rzece. Portal RBB24 informował, że zanieczyszczenie było tak duże, że trzeba było powtórzyć testy. Na antenie RMF FM Beata Olejarz, prezes Polskiego Związku Wędkarstwa, przekazała, że wyniki badań wody z Odry miała także dostać marszałek województwa lubuskiego. – Pokazują, że jest w niej rtęć – stwierdziła. – Ludzie są poparzeni. Jestem przerażona – dodawała.

Jednak rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, również na antenie RMF, przekazał, że inspektorat ma już wyniki badań pierwszych próbek wody. – Nie stwierdzono w niej obecności rtęci – zaznaczył Maciej Karczyński. Jak informuje TVP Info, GIOŚ zwrócił się do strony niemieckiej o potwierdzenie odkrycia rtęci w próbkach wody z Odry. Z kolei wojewoda lubuski Władysław Dajczak uspokajał, że poziom rtęci jest „dużo, dużo niższy niż w ogóle dopuszczalny”. – On jest bardzo śladowy – zapewniał na briefingu prasowym.

Rtęć w Odrze? „Nie mam informacji”

Czy do marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak rzeczywiście dotarły wyniki badań, o których mówiła prezes PZW? – Nie mam informacji, żebyśmy jako województwo takie badania zlecili – zaprzecza w rozmowie z „Wprost” rzecznik marszałek Paweł Kozłowski. – Być może został użyty skrót myślowy (w wypowiedzi prezes PZW – przyp. red.), ponieważ pani marszałek rano poinformowała o wynikach badań strony niemieckiej. Zamieściliśmy też komunikat na stronie, ponieważ jest to bardzo ważna informacja – dodaje.

Kozłowski informuje, że w Urzędzie Marszałkowskim trwa spotkanie m.in. przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego, policji, Straży Rybackiej i straży pożarnej. – Dyskutowane są kolejne działania – zaznacza. – Będziemy również rozmawiać ze stroną niemiecką – zapowiada.

Wcześniej wyniki niemieckich badań skomentował w Polsat News prezes Wód Polskich. – Na chwilę obecną to są doniesienia prasowe. Nie mamy potwierdzenia dotyczącego rtęci w Odrze – podkreślił Przemysław Daca. Jak dodał, posiada informacje o dużej ilości tlenu w Odrze oraz o podwyższeniu temperatury i pH rzeki. – Mamy do czynienia z gigantyczną ilością ryb. Z Odry od Oławy do Cigacic i dalej ta fala trucizny dotarła do województwa zachodniopomorskiego. Wędkarze, ale też ochotnicy, wyłowili co najmniej kilkanaście ton ryb – powiedział.

