Uwaga! TVN: Eksmisja emerytów z powodu pięciu kotów? „Bezpodstawne nękanie”

Pan Jan mieszka wraz małżonką na parterze bloku w Tychach. Małżeństwo ma pięć kotów i psa. Wszystkie to znajdy. Zabrane z ulicy, leczone przez starszych państwa, hołubione. Zwierzęta zastępują im dzieci, których się nie doczekali. – To nie są koty dla przyjemności, to są koty wzięte z ulicy, takie, które miały coś nie tak, na przykład jeden z nich ma przetrąconą nogę – tłumaczy Jan Rzepka. I wyjaśnia: – Ratujemy z żoną koty w poczuciu, by ratować tych, którzy są biedni.

Nieprzyjemny zapach?

W kwietniu 2018 roku małżeństwo, które ma mieszkanie komunalne, dostało z urzędu pismo o rzekomo wydobywającym się z ich mieszkania na klatkę nieprzyjemnym zapachu. – W odpowiedzi napisałem, co jest zrobione, żeby nie było żadnego zapachu. Są wentylatory i spreje, odświeżacze powietrza, kadziła. Wszystkie pomieszczenia są wietrzone do późnych godzin wieczornych – tłumaczy pan Jan.

W trakcie naszej rozmowy ktoś zapukał do drzwi. Okazało się, że to cykliczna dostawa środków pochłaniających zapachy, których używa się do kocich kuwet. – Osiem pojemników zużywam w ciągu dwóch tygodni i mimo wszystko słyszę jakieś ale. Ponadto wszystkie zapachy, które idą z zewnątrz, też idą na nasze konto – oburza się pan Jan.

Jedna z sąsiadek małżeństwa zwróciła dziennikarzom programu TVN uwagę na smród wydobywający się z krzaków, rosnących tuż obok wejścia do klatki. – Jest fetor i to nie od kotów tego małżeństwa. Tutaj przychodzą bezpańskie koty, które sikają – tłumaczy kobieta.

Strasznie wygląda też śmietnik w okolicy bloku. Pojemniki z odpadami stoją w pełnym słońcu, tuż obok nich walają się worki i same śmieci. Administracja, po kilku latach wysyłania pism, w końcu wypowiedziała starszemu małżeństwu umowę najmu i straszy ich eksmisją - informują dziennikarze programu Uwaga! TVN. – Nie jest napisane, gdzie mamy się wyprowadzić. Wynika z tego chyba, że na bruk – mówi załamany pan Jan.

„Nie ma problemu”

Reporterka postanowiła porozmawiać z sąsiadami. Chodząc po klatce, od kilku osób usłyszała, że nie mają problemu z nieprzyjemnym zapachem. – To jedna z sąsiadek ma ciągle do każdego problemy. Ja nie mam – oświadczyła jedna ze spotkanych na klatce osób. – Tak, przeszkadza mi fetor, śmierdzi. Niech sprzątają i to jest to – oświadczyła inna kobieta i dodała, że nie będzie się wypowiadać, czy pisała skargi do administracji.

Pan Jan staje na głowie, żeby z mieszkania nie wydobywały się żadne zapachy. – Podłogę myję codziennie – zapewnia. Kuwety, które nam pokazał, też wyglądają na zadbane.