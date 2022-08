„Dziś na północy słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno z opadami deszczu i burzami. Na południu suma opadów do 25 mm, porywy w burzach do 65 km/h. Na termometrach od 20°C na południu, 26°C w centrum, do 31°C na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni” – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Upalne temperatury i gwałtowne zjawiska. Ostrzeżenia IMGW

Ze względu na prognozowane wysokie temperatury oraz gwałtowne zjawiska pogodowe w postaci burz z silnymi opadami IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert dotyczący upałów obowiązuje w części województw zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenie w sprawie burz zostało wydane dla części województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz na terenie całych województw lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Część alertów będzie obowiązywać do godzin wieczornych w sobotę, część potrwa nawet do poniedziałku 15 sierpnia.

