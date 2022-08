Mateusz Morawiecki o skażeniu Odry. „Dramat ekologiczny jest bardzo poważny”

W sobotę 13 sierpnia w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego w sprawie skażenia Odry. – Chcę powiedzieć na początek, że ten dramat ekologiczny, który się dzieje, jest bardzo poważny. Jest ogromnym zadaniem dla całego państwa, dla wszystkich służb, które mają do wykonania swoje zadania w związku z tą ekologiczną katastrofą – rozpoczął premier.

– Chcę też podkreślić, że doszło tutaj do opieszałości niektórych służb, zbyt wolnej reakcji, zbyt wolnych działań w poszczególnych obszarach i dlatego – już na samym początku, kiedy powziąłem tego typu informacje, zarządziłem codzienne raportowanie. Z tych różnego rodzaju niedociągnięć, opieszałości wyciągnąłem konsekwencje kadrowe – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zaznaczył, że jeśli dojdzie do wniosku, że „doszło do poważnego naruszenia obowiązków lub zbyt wolnego działania” to będą wyciągane kolejne konsekwencje. Przypomnijmy – wczoraj Mateusz Morawiecki podjął decyzję o natychmiastowej dymisji szefa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz szefa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka.

Skażenie Odry. „Chcemy znaleźć winnych i ukarać sprawców tego ekologicznego przestępstwa”

W dalszej części wypowiedzi premier zaznaczył, że najważniejsze jest to, aby jak najszybciej uporać się z tym „nieszczęściem ekologicznym”. – Zrobimy wszystko, aby nie tylko zapobiegać takim wydarzeniom na przyszłość, ale także zrobimy wszystko, aby ograniczyć straty, zminimalizować negatywne skutki dla Odry, dla ekosystemu Odry tego zanieczyszczenia dla wszystkich żyjących stworzeń i osób, które korzystają z dobrodziejstwa przyrody, dobrodziejstwa ekosystemu Odry – kontynuował Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślił także, że trzeba znaleźć winnych. – Chcemy znaleźć winnych i ukarać sprawców tego ekologicznego przestępstwa, z którym najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia. Według wszelkiego prawdopodobieństwa doszło do zrzutu jakichś substancji, które wywołują pewne efekty – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier przekazał także, że uzgodnił z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz policją, że będzie przeznaczona specjalna nagroda, aby jak najszybciej można było namierzyć sprawcę przestępstwa wobec środowiska naturalnego. – Najprawdopodobniej to człowiek jest przyczyną tego zjawiska. To jest albo nieodpowiedzialność, albo usuwanie jakichś ścieków w sposób nieuprawniony. Policja prowadzi postępowanie razem z prokuraturą. Komendant główny policji dzisiaj wyznaczył nagrodę za pomoc w wykryciu sprawców tej katastrofy ekologicznej w wysokości jednego miliona złotych – poinformował Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA.

