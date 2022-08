Tragiczny wypadek na polu. 48-latek zginął pod kołami kombajnu

Jak poinformowała sierżant sztabowa Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, w środę około godz. 18.00 dyżurny tomaszowskiej policji został poinformowany o wypadku, do którego doszło we wsi Klocówka w gminie Tarnawatka. 53-letni mężczyzna pracujący kombajnem zbożowym przejechał mężczyznę, który chciał wejść do jadącego pojazdu.

„Podczas wchodzenia do kombajnu, który był w ruchu, mężczyzna prawdopodobnie poślizgnął się na schodach wejściowych do kabiny. Następnie dostał się pod koło przednie maszyny. 48-latek w wyniku poniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu” – czytamy w komunikacie policji.

Policja ustaliła, że 53-letni mieszkaniec powiatu zamojskiego nie zauważył mężczyzny, próbującego wsiąść do pojazdu. Poinformowano również, że kierowca w czasie wypadku był trzeźwy. Śledztwo będzie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Lubelskim.

Policja apeluje o ostrożność podczas żniw

To nie pierwszy nieszczęśliwy wypadek tego lata na polu, który zakończył się tragicznie. Policja prosi rolników o zachowanie ostrożności. „W związku z trwającymi żniwami i wykonywaniem prac polowych, apelujemy o ostrożność i zdrowy rozsądek przy obchodzeniu się z maszynami rolniczymi. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi, rutyna i pośpiech mogą doprowadzić do tragedii” – informują funkcjonariusze.

