Hydrobiolog dla „Wprost”: Truchło, które widzimy, to ułamek całości. Co będzie z Bałtykiem?

Prof. Robert Czerniawski jest hydrobiologiem i ekologiem wód oraz dyrektorem Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Razem ze swoim zespołem Katedry Hydrobiologii zajmuje się badaniem relacji pomiędzy organizmami zasiedlającymi rzeki i jeziora a warunkami środowiskowymi, od lat współrealizuje także badania na Odrze.

Katarzyna Świerczyńska, „Wprost”: Każdego dnia widzę zdjęcia tysięcy martwych ryb wyciąganych z Odry. A co widzi biolog?

Prof. Robert Czerniawski: Ja widzę rozkładającą się materię organiczną. To już nie są ryby. I proszę zauważyć, my widzimy tylko to, co znajduje się w dryfie powierzchniowym. Zupełnie nie widzimy tego, co dosłownie przetacza się teraz po dnie, albo tam zalega. Ja już nawet przestałem kontrolować, ile ton truchła zebrano, ale trzeba jasno powiedzieć, że jest to tylko jakiś ułamek całości. To, co znajduje się teraz w całym korycie rzeki i się rozkłada, jest i będzie największym problemem.