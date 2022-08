Te słowa Franciszka powinny paść dzisiaj w kościołach. „Popełniliśmy grzech wobec przyrody”

To święto, choć ma głęboki wymiar dotyczący roli Matki Bożej w historii zbawienia, to niesie także potężną treść ukazującą to, jak chrześcijaństwo łączy ze sobą nadprzyrodzoność z przyrodzonością, relację z Bogiem z relacją ze światem. Przynoszenie do kościołów do poświęcenia naręczy ziół i kwiatów ukazuje znaczenie i piękno stworzenia, ale także jego zależność od Stwórcy. I właśnie z tej perspektywy warto się spojrzeć na to, co obecnie dzieje się w Polsce.