W sobotę 13 sierpnia, chwilę przed godz. 15:40, ratownicy z Dolnośląskiego WOPR otrzymali zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wrocław o ciele unoszącym się w Odrze na wysokości ulicy Marco Polo. Po dotarciu na miejsce, ratownicy wyciągnęli kobietę z wody i natychmiast podjęli decyzję o rozpoczęciu resuscytacji.

Wyłowiono ciało kobiety z Odry. „Krążenie wróciło spontanicznie”

„Rozpoczęli sami, użyli defibrylatora AED, ale szybko wsparcia udzielili przybyli na miejsce strażacy PSP z JRG nr 1 i 8 we Wrocławiu, którzy na zmianę z ratownikami WOPR prowadzili działania RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa – red.)” – czytamy we wpisie Dolnośląskiego WOPR na Facebooku.

Jak relacjonują dalej ratownicy, na miejsce dotarł również zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował pacjentkę w wieku ok. 40 lat do szpitala. „Po przewiezieniu do szpitala, czterdziestokilkuletniej kobiecie wróciło krążenie spontaniczne” – informuje Dolnośląskie WOPR. „Gratulujemy wszystkim służbom doskonałej współpracy, której finałem była sprawnie przeprowadzona akcja ratująca życie. Dobra robota!” – cieszą się ratownicy.

