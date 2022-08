17-latka na hulajnodze elektrycznej wpadła w dziurę w jezdni. „Przekoziołkowała kilka razy”

Do wypadku z udziałem osoby jadącej hulajnogą elektryczną doszło 10 sierpnia na Pradze-Północ. 17-latka podczas jazdy wpadła w dziurę w jezdni i upadając doznała obrażeń. Pomocy przedmedycznej udzielili jej strażnicy miejscy.

Jak przekazała stołeczna Straż Miejska, do jadących ulicą Szwedzką strażników zwróciła się kobieta, która poinformowała, że chwilę wcześniej doszło do wypadku przy ulicy Strzeleckiej. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce. Zastali tam leżącą na jezdni 17-latkę.

Wypadek na hulajnodze elektrycznej. Poszkodowana 17-latka

"Dziewczyna była przytomna, ale mocno poobijana. Jak wyjaśniła jadąc hulajnogą elektryczną nie zauważyła dziury w jezdni i wpadła w nią. W wyniku tego zdarzenia dziewczyna przekoziołkowała kilka razy, dotkliwie się potłukła i poraniła. Strażnicy udzielili poszkodowanej pomocy przedmedycznej. Gdy na miejsce przyjechała karetka, opiekę przejęli ratownicy. Funkcjonariusze zgłosili służbom drogowym awarię nawierzchni" - podano.

Straż Miejska przypomina, że jazda hulajnogą elektryczną po jezdni jest dozwolona wyłącznie na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h i to pod warunkiem, że nie ma tam wyznaczonej osobnej drogi dla rowerów (ścieżki rowerowej). W przeciwnym razie hulajnogą elektryczną należy poruszać się po chodniku, dostosowując prędkość do prędkości pieszych.

