„Wiadomości” TVP o katastrofie na Odrze. Kolejne uderzenie w Donalda Tuska

„Wiadomości” TVP coraz mocniej zauważają temat skażenia Odry i katastrofy na rzece. Temat został zajawiony jako pierwszy, ale wyemitowano go dopiero jako dopiero jako trzeci, po materiale związanym z atakiem na Krym oraz kwestii pójścia do szkoły w warunkach toczącej się w Ukrainie wojny wywołanej przez Rosję. Po pierwszym materiale o Odrze pokazano kolejny, który tym razem uderzał w opozycję.

„Wiadomości” TVP o katastrofie na Odrze. Wykorzystały temat do atakowania opozycji

– Sytuacja na Odrze nadal jest poważna. Walka z zanieczyszczeniem wymaga szczególnej odpowiedzialności. Mimo to, od samego początku Donald Tusk wykorzystuje ten kryzys politycznie – usłyszeli widzowie głównego wydania programu informacyjnego telewizji publicznej. Przypomniano również wpis przewodniczącego Platformy Obywatelskiej o tym, że „PiS jest jak rtęć”.

Dalej zarzucono PO, że „przez kilka dni straszono Polaków niemieckimi fake newsami, co potem okazało się kłamstwem”. – Brak wiarygodności to zarzut, jaki wobec Donalda Tuska i jego politycznych sprzymierzeńców pojawia się od dawna – podkreślono w materialne. „Wiadomości” TVP wychodząc od tematu Odry, aby uderzyć w opozycję, wykorzystały kilka często używanych tematów.

„Wiadomości” TVP uderzyły w Donalda Tuska. Powiązano skażenie Odry z podwyżką wieku emerytalnego

Wyemitowano archiwalną wypowiedź Ewy Kopacz, która mówiła, w budżecie państwa nie ma środków na 500 plus. Następnie zarzucono Tuskowi, że Platforma Obywatelska przypisuje sobie autorstwo tego programu. Pokazano również jego wypowiedź o tym, że lider PO „nie żałuje” wprowadzenia 500 plus, bo „dokładnie to sobie wyliczył”.

Tuskowi przypomniano także, że niedawno obiecywał 20 proc. podwyżki dla pracowników sfery budżetowej, ale nie wprowadził ich, kiedy sam był szefem rządu. Powiązano również propozycję 4-dniowego tygodnia pracy z podniesieniem wieku emerytalnego. Zdaniem „Wiadomości” TVP kłamstwa mają być realizacją strategii Janusza Palikota. – Jak pokazuje sytuacja związana z Odrą, Donald Tusk w nurcie grania na emocjach, chce pozostać – zakończono.

Czytaj też:

Nie tylko Odra jest skażona? Niemcy donoszą o śniętych rybach w innym miejscu