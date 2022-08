Posłowie KO przeprowadzą kontrole w rządowych instytucjach. „Najpierw chcemy rzetelnie sprawę zbadać”

Przyczyna masowego śnięcia ryb w rzece Odra wciąż nie jest znana. Szczegółowe badania w tej sprawie wciąż trwają. Warto jednak pokreślić, że zanieczyszczenie rzeki toksyczną substancją to tylko jedna z możliwych hipotez.

– Drugi wariant, jaki analizujemy, to warunki naturalne, czyli niski poziom wód, wysoka temperatura, złe warunki tlenowe i zwiększenie stężeń zanieczyszczeń występujących w Odrze podczas niskiego stanu rzeki – wyjaśnia Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

"Dlaczego te instytucje państwa zawiodły"

W związku ze zdarzeniem, posłowie Koalicji Obywatelskiej przeprowadzą w środę, 17 sierpnia, serię kontroli poselskich w rządowych instytucjach. Wyniki kontroli mają zostać przedstawione opinii publicznej.

– Uważamy, że naszym obowiązkiem jest zbadać, jak się rzeczy mają, to znaczy dlaczego te instytucje państwa zawiodły, dlaczego dziś brodzimy we mgle i dlaczego nie zadziałał system zarządzania kryzysowego – tłumaczy Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej.

Kontrole rozpoczną się w środowy poranek

Posłowie Katarzyna Lubnauer i Bartłomiej Sienkiewicz pojawią się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o godz. 8:15, Małgorzata Chmiel i Arkadiusz Marchewka w Ministerstwie Infrastruktury o godz. 8:30, Jan Grabiec i Marcin Kierwiński w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o godz. 9, poseł Gabriela Lenartowicz i senator Danuta Jazłowiecka w Ministerstwie Klimatu i Środowiska o godz. 9:30.

Ponadto, posłowie Dariusz Joński oraz Michał Szczerba mają przeprowadzić kontrolę w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Chcą wejść także do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wnioski zostaną wykorzystane m.in. do programu KO

- Jeśli będą uzasadnione podstawy do wniosków politycznych, dotyczących dymisji, to oczywiście będziemy je przedstawiać. Jeśli będą uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa, to będziemy kierować zawiadomienie do prokuratury. Ale najpierw chcemy rzetelnie sprawę zbadać - zapowiada Grabiec.

Dodał, że wnioski z kontroli zostaną wykorzystane na przyszłość, w tym m.in. do tworzenia programu politycznego Koalicji Obywatelskiej w zakresie tworzenia systemu zarządzania kryzysowego.

