16-latek wygrał w sądzie z ojcem Rydzkiem. Poinformował o dalszych planach

Maciej Rauhut to lewicowy aktywista, który na początku sierpnia wygrał w pierwszej instancji proces przeciwko fundacji Lux Veritatis z Torunia, w zarządzie której zasiada m.in. ojciec Tadeusz Rydzyk.

Sąd przyznał, że informacje mają charakter publiczny

Sąd rozstrzygnął, że fundacja ma udostępnić informacje, o których ujawnienie wnioskował nastolatek. Chodzi o informacje, które instytucje i spółki Skarbu Państwa oraz w jaki sposób przekazywały fundacji wsparcie finansowe.

Rauhut wysłał wniosek drogą mailową. Argumentował, że ze względu na zaangażowanie budżetu państwa interesujące go dane są informacją publiczną. Gdy otrzymał odpowiedź, która miała charakter wyrywkowy, skierował sprawę do sądu.

Wnioski do kancelarii premiera, ministerstw i państwowych spółek

Na początku tygodnia, aktywista opublikował wpis na Instragramie. Zapowiedział, że złoży identyczne wnioski – tj. dotyczące źródeł finansowania fundacji Lux Veritatis – do instytucji państwowych oraz spółek Skarbu Państwa.

„Pomimo tego, że wygrałem z Rydzykiem pierwszy etap batalii sądowej i pomimo tego, że jest o tym dosyć głośno zupełnie nie oczekuję tego, że udostępni mi informacje, o które wnioskowałem, więc… składam wnioski o udostępnienie informacji do instytucji państwowych takich, jak KPRM czy podległe mu Ministerstwa i spółek skarbu państwa” – napisał w mediach społecznościowych.

„Dofinansowujcie szpitale”

W dalszej części wpisu Rauhut postuluje, by zamiast na fundację ojca Rydzka przeznaczyć pieniądze na dofinansowanie szpitali. Swój wpis zakończył wulgarnym apelem przeciwko m.in. Kościołowi katolickiemu.

„Miałbym to totalnie w czterech literach, gdyby nie to, o czym mówiłem w udzielonych niedawno wywiadach – to są nasze pieniądze, a my mamy prawo domagać się dofinansowania szpitali psychiatrycznych, pomocy psychologicznej, a nie wspierania ojczulka, który ma już na koncie (i za uszami) wystarczająco dużo. Ratujcie życia nas – młodych, was – starszych. Dofinansowujcie szpitale, które nas i was ratują, a nie zbędne inwestycje milionera w sukience. Niech kościół i ten rząd upadną na ryj. Thx” – dodał Rauhut.

