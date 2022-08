Skandaliczne słowa Derewienko do Schreiber. „Zaburzenie dwubiegunowe wymaga pomocy psychiatry”

O Annie Derewienko stało się głośno w połowie sierpnia za sprawą kontrowersyjnego komentarza zamieszczonego w mediach społecznościowych. Chodziło o fragment podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, z której uczniowie mają się uczyć przedmiotu Historia i Teraźniejszość. W publikacji można przeczytać m.in. że „coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowla”.

„Z dziećmi z in vitro jest jak z psami z hodowli. Zamiast kupować te z hodowli i rozbudowywać hodowle, należy skupić się na psach już urodzonych” - napisała Anna Derewienko, komentatorka TVP Info, którą często można usłyszeć w programie „Jedziemy” Michała Rachonia.

Komentarz publicystki wywołał sporo kontrowersji a Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział podjęcie działań prawnych. Do sprawy odniosła się także Marianna Schreiber. Zostałam zablokowana zanim zdążyłam się dowiedzieć kim jest pani Derewienko. Rozumiem, że zostałam zablokowana przezornie. Pewnie pani Ania pomyślała, że jestem z in vitro. Nawet dyby, to byłabym z tego dumna - napisała w mediach społecznościowych żona Łukasza Schreibera. Do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym widać, że publicystka TVP zablokowała jej konto na Twitterze.

Ten wpis nie pozostał bez reakcji Anny Derewienko. Hejt Pani już poznała, więc proszę się zapoznać z tym, co się dzieje od kilku dni wokół mojej osoby, poznać moją historię itd., zapytać męża, może coś Pani to uświadomi - napisała w jednym z komentarzy.

Zablokowałam Panią dość szybko, bo źle się oglądało to, co wyprawiała Pani w social mediach z premedytacją niszcząc własną rodzinę - dodała w kolejnym poście tłumacząc Mariannie Schreiber powody swojej decyzji. Zaburzenie dwubiegunowe wymaga pomocy psychiatry, więc nie trzeba z tym zwlekać. Co do reszty, życzę Pani dobrze, ale proszę zająć się pomaganiem - dodała publicystka TVP.

