Szarpanina w trakcie zatrzymania przez policję w Warszawie. Policjanci omyłkowo spryskani gazem

W trakcie policyjnej interwencji w Warszawie doszło do omyłkowego spryskania gazem funkcjonariuszy. Nastąpiło to podczas zatrzymania mężczyzny, który stawiał opór. Wcześniej ubliżał on policjantowi.

Na facebookowym profilu „Miejski reporter" profilu pojawiło się nagranie, zmontowane z fragmentów policyjnej interwencji. Miała ona miejsce 9 sierpnia przy ul. Słonimskiego w Warszawie. Policjanci zabezpieczali okolicę akcji gaśniczej Warto podkreślić, że na nagraniu nie pokazano początku interwencji. Jak wynika z opisu, policjanci zabezpieczali akcję gaśniczą straży pożarnej, która walczyła z pożarem pustostanu. Zgodnie z procedurami, stróże prawa zagrodzili okoliczny teren, aby w pobliżu zagrożenia nie znalazły się żadne osoby postronne. Uderzenie policjanta Pojawiła się jednak kobieta, która miała zignorować polecenia policjantów. Gdy ci uniemożliwili jej przejście i wskazali okrężną drogę, kobieta miała zadzwonić po „wsparcie", a potem uderzyła, najprawdopodobniej w twarz, jednego z funkcjonariuszy. „Z informacji, jakie mam to widoczna na materiale blondynka (...) uparła się, ze pójdzie przez jezdnię, a następnie wzdłuż torowiska tramwajowego. W jakiś sposób sytuacja się zaogniła, a rzeczona blondynka zadzwoniła po kolegę, którego widzimy na filmie (...) Po słownych utarczkach z policjantem, widoczna na nagraniu blondynka zaatakowała policjanta, uderzając go z tzw. liścia. To jest bezpośredni powód zatrzymania pani" – napisano na profilu „Miejski reporter". „Nagrywam właśnie tę mendę" Przybyły na miejsce mężczyzna utrudniał zatrzymanie kobiety. Nie reagował na polecenia odsunięcia się, nagrywał policjantów telefonem i żądał od nich wylegitymowania się. „Nagrywam właśnie tę mendę", „Nie jesteś policjantem", „Wylegitymuj się w tej chwili", „Nie masz jutro roboty, c***u" – słyszymy na nagraniu. Gdy kobieta została w końcu umieszczona w radiowozie, policjanci próbowali zatrzymać mężczyznę. Jak można usłyszeć – za niewykonywanie poleceń. facebook Nieumyślne spryskanie gazem Mężczyzna stawia opór, a policjant bezskutecznie próbuje zastosować chwyty obezwładniające. „Śmieciu j****y" – mówi w trakcie zdarzenia mężczyzna. Policjantowi próbuje pomóc policjantka, która używa miotacza gazu łzawiącego. Ze względu na to, że zatrzymywany szamocze się, gaz zostaje rozpylony m.in. na samych interweniujących. Mężczyznę udaje się zatrzymać dopiero po przybyciu kolejnych funkcjonariuszy. Zatrzymanym postawiono zarzuty O komentarz w tej sprawie zwróciła się do Komendy Stołecznej Policji „Gazeta Wyborcza". W odpowiedzi poinformowano, że ponieważ nagranie jest zmontowane, „musi zostać przeanalizowany przez specjalistów". Ponadto, zatrzymanej postawiono zarzut naruszenia nietykalności fizycznej funkcjonariusza, a zatrzymanemu znieważenia policjanta.

