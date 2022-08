Wody Polskie podały wyniki kontroli. „Działania dot. wylotów do rzek zostały podjęte już we wrześniu 2021 roku”

„Nieprawdą jest, że PGW Wody Polskie rozpoczęły kontrole teraz w związku z sytuacją na Odrze. Poniżej przedstawiamy wyniki dotychczasowych kontroli z obszaru całej Polski” - podkreśliły Wody Polskie w komunikacie.

„Wody Polskie prowadzą stałą weryfikację formalno-prawną czynnych i nieczynnych urządzeń służących do odprowadzania do rzek ścieków lub wód opadowych i roztopowych, jednostki Wód Polskich kontynuując działania związane z porządkowaniem kwestii legalności przelewów burzowych i urządzeń służących do odprowadzania ścieków, do dnia dzisiejszego weryfikacji poddały 17 048 urządzeń, które nie miały uregulowanego stanu formalno-prawnego lub nieznany był właściciel urządzenia wodnego, w tym w dorzeczu Odry 5 816” - czytamy w komunikacie.

Stan rzeki Odry. Wody Polskie opublikował komunikat

Wody Polski poinformowały, że prowadzone są obecnie działania, które obejmują: identyfikację wylotów – 17 048, w tym w dorzeczu Odry – 5 816, stosowne pozwolenia regulują korzystanie z wód w stosunku do 11 632 wylotów, w tym w dorzeczu Odry – 3 500.

Jak podano, liczba wylotów w stosunku do których PGW WP podjęły działania formalno-prawne – 1 994, w tym w dorzeczu Odry – 503; liczba potwierdzonych nielegalnych wylotów – 1 432, w tym w dorzeczu Odry – 282. Sprawy zgłoszone na Policję, w celu przeprowadzenia właściwego postępowania – 57, w tym w dorzeczu Odry – 20.

Aktualnie pracownicy Wód Polskich prowadzą 286 spraw, w tym w dorzeczu Odry 84, związanych z wyegzekwowaniem zgodnego z prawem korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych.

Jakie są powody zanieczyszczenia rzek w Polsce?

Wśród powodów zanieczyszczenia polskich rzek wymienia się m.in. skażenia biogenami rolniczymi, ściekami przemysłowymi i bytowymi oraz odpady, w tym substancje ropopochodne i plastik. Wody Polskie informują inspektoraty ochrony środowiska, które są odpowiedzialne za pobieranie i badanie próbek wody, a w sytuacjach wymagających interwencji także zawiadamiana jest policja.

„O kontrolach na danym terenie informowane są również samorządy. Troska o systematyczną poprawę stanu wód w Polsce to wspólny interes wszystkich instytucji i mieszkańców” - podkreślono w komunikacie.

