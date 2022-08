Tyszkiewicz uderza w Jakimowicza. „Prawda boli tego upadłego playboya od siedmiu boleści”

Wadim Tyszkiewicz opublikował na swoim blogu w serwisie Na Temat wpis dotyczący katastrofy ekologicznej na Odrze oraz wyników najnowszych sondaży poparcia dla partii politycznych. „Suweren wierny prezesowi, jak te śnięte ryby pływające do góry brzuchami, dalej płynie z nurtem tej zatrutej władzy. Trucizna, sączona każdego dnia z TVP i z tzw. mediów Narodowych, sprawiła, że 33 proc. suwerena, nadal dryfuje z nurtem władzy, choć katastrofę już widać, słychać i czuć” – stwierdził senator.

Jakimowicz uderza w Tyszkiewicza

Słowa polityka nie pozostały bez reakcji. W gronie oburzonych znalazł się m.in. Jarosław Jakimowicz. „Wadim powiadasz? Panie Wadim, jest jeszcze kolejka prawdziwych drani z KO. Ich ewidentnych wałów jest mega dużo. Się grażdanin (obywatel w języku rosyjskim – red.) nie rwie, bo takie pójście na skróty, jak Wadim uprawia, to w Polsce dente się nazywa” – napisał na swoim profilu na Instagramie prezenter TVP.

Ostra riposta Tyszkiewicza

Na ripostę Wadima Tyszkiewicza nie trzeba było długo czekać. „Czy warto się zajmować Jarosławem Jakimowiczem, gwiazdą PiS-owskiego, medialnego ścieku? Boli prawda tego upadłego playboya od siedmiu boleści. Argumentów brak, więc zostają insynuacje i inwektywy” – ocenił były prezydent Nowej Soli. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych senator wyraził nadzieję, że „po zmianie władzy takie indywidua będą objęte powszechną infamią”.

„Jeśli nie przed oblicze prokuratora i sądu, to bez wątpienia trafisz już na zawsze chłopie do społecznego karceru razem z Mejzą, Ogórek, Kukizem i innymi podobnej prominencji. Nie będzie większego obciachu niż zbliżenie się na odległość choćby 50 m do tych indywiduów, o podaniu ręki nie wspomnę” – czytamy w dalszej części wpisu polityka.

