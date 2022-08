Burmistrz Ustrzyk Dolnych zakazał używania podręcznika do HiT. „Nie ma uprawnień do tego”

Od najbliższego roku szkolnego, we wszystkich szkołach ponadpodstawowych uczniowie rozpoczną naukę nowego przedmiotu – Historia i teraźniejszość.

Cytat, który wywołał kontrowersje

Jednym obecnie podręcznikiem, który został dopuszczony do użytku, jest podręcznik autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Jego publikacja wywołała kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o fragment podręcznika, który zdaniem krytyków uderza w dzieci urodzone dzięki metodzie in vitro.

„Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju »produkcję«? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Ileż to razy słyszymy od ludzi wykolejonych: nie byłem kochany w dzieciństwie, nikt mi nic nie dał, więc sam sobie muszę brać” – brzmi wspomniany fragment.

„Ponieważ to zostało już do tego stopnia skrzywione”...

W czwartek, 18 sierpnia, wypowiedział się na ten temat minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Stwierdził, że fragment dot. in vitro został wyrwany z kontekstu, a jego znaczenie wypaczone przez krytyków.

Jednocześnie uznał, że kontrowersyjny fragment mógłby zostać usunięty. Podkreślił jednak, że ostateczna decyzja w tej kwestii należy do wydawnictwa, które opublikowało podręcznik.

– Ja uważam, że ponieważ to zostało już do tego stopnia skrzywione, że nawet w tym programie dotykamy dzieci in vitro, to ten fragment rzeczywiście mógłby zniknąć, żeby chronić dzieci poczęte in vitro. O nich nie ma słowa w tym podręczniku (...) Ponieważ Donald Tusk wykorzystał w sposób nikczemny, przedmiotowo i instrumentalnie dzieci z metody in vitro, to uważam, że rzeczywiście z tego fragmentu należałoby zrezygnować – skomentował minister na antenie telewizji „Polsat”.

„Decyzję tę podjąłem w pełni świadomie”

Jeszcze tego samego dnia, burmistrz Ustrzyk Dolnych na Podkarpaciu Bartosz Romowicz ogłosił, że wprowadza zakaz korzystania z podręcznika w podległej mu placówce oświatowej.

„Stop nieprawdziwej retoryce PiS-u. W zarządzanym przeze mnie LO MS w Ustrzykach Dolnych wprowadzam zakaz korzystania z podręcznika Historia i teraźniejszość. Nauczyciel prowadzący przedmiot będzie realizował podstawę programową z przygotowanych przez siebie indywidualnych materiałów, które szkoła będzie bezpłatnie przekazywała uczniom. Decyzję tę podjąłem w pełni świadomie, biorąc jej wszystkie konsekwencje na siebie” – oświadczył na Twitterze Romowicz.

„Wchodzi w sferę światopoglądową”

Burmistrz tłumaczy, że podjął tę decyzję nie tylko ze względu na sprzeciw wobec przytoczonego wcześniej fragmentu o in vitro, ale również dlatego, że szkoła nie powinna wpływać na światopogląd uczniów.

– Nie każdy ma jednak to szczęście, że udaje mu się być rodzicem w sposób naturalny. Niektórzy korzystają z dorobku nowoczesnej medycyny, stosując metodę in vitro, zaś inni z adopcji dziecka. Czy to oznacza, że dzieci w takich rodzinach są inne? Gorsze lub mniej kochane? Jestem przekonany, że nie (...) Autor tego podręcznika, prof. Wojciech Roszkowski – swoją drogą zasłużony historyk – w wielu miejscach w mojej ocenie stanowczo przekracza granice maksymy „szkoła uczy”, i wchodzi w sferę światopoglądową – argumentuje Romowicz, cytowany za portalem „esanok.pl”.

Tymczasem prawo oświatowe stanowi, że o wyborze podręcznika – albo pracy z uczniami bez podręcznika – decyduje nauczyciel. Innymi słowy, wprowadzony przez burmistrza zakaz nie ma podstawy prawnej.

„Nie ma uprawnień do tego, by zakazywać”

Do decyzji Romowicza zdążył odnieść się minister, który ostro ją skrytykował. Podkreślił przy tym, że przepisy nie obligują do stosowania konkretnego podręcznika, a kierowany przez niego resort wyłącznie wyraża zgodę na użytkowanie podręcznika, jeśli spełnia on podstawy programowe dla danego przedmiotu.

– Co do pana burmistrza Ustrzyk Dolnych, jest taki cytat w „CK Dezerterzy”, jak gefrajter Kania mówi do von Nogay’a, że tak to już w życiu jest, że idiota daje znać o sobie pierwszy. Pan burmistrz może zakazać czytania tej książki swojej żonie, jeśli ją ma. Nie ma uprawnień do tego, by zakazywać czegokolwiek na płaszczyźnie edukacji, jest organem prowadzącym, a nie organem nadzoru pedagogicznego – powiedział minister, cytowany za portalem „Do Rzeczy”.

„W życiu by nam do głowy nie przyszło”...

Przy okazji raz jeszcze oświadczył, że w kontrowersyjnym fragmencie podręcznika nie chodziło o krytykę dzieci, które urodziły się dzięki metodzie in vitro, ale o takie kwestie jak np. stworzenie w Chinach sztucznej macicy, wspomaganej robotem AI.

– W życiu by nam do głowy nie przyszło, żeby robić z czegoś hucpę, przeinaczać coś, wkładać do podręcznika coś, czego tam nie ma, następnie robić fakty medialne, oczerniać ludzi, wykorzystywać w sposób nikczemny, podły i bezczelny instrumentalnie dzieci poczęte in vitro – uzupełnił Czarnek.

