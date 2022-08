Oburzenie po wycieku rozmowy z Tuskiem. Dziennikarka TVN24 ujawnia kulisy

Widzowie, którzy zdecydowali się obejrzeć wywiad z Donaldem Tuskiem w programie „Jeden na jeden” w aplikacji TVN24 GO mogli bowiem usłyszeć fragment zakulisowej rozmowy polityka z dziennikarką Agatą Adamek. Została ona zarejestrowana tuż przed rozpoczęciem programu.

– Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować – stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Że co? – dopytała Agata Adamek. – Że będę musiał kandydować – odparł Donald Tusk. – Będzie musiał pan kandydować – podkreśliła dziennikarka TVN24. – To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział...na tej Wiejskiej (przy tej ulicy znajduje się siedziba Sejmu – red.) – dodał szef PO.

Morawiecki o słowach Tuska

Wpadkę Donalda Tuska skomentował Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Smolajnach w województwie warmińsko-mazurskim. Według premiera przewodniczący Platformy Obywatelskiej „odniósł się z pogardą i wstrętem do pracy dla Polaków”.

—Ja jadąc tutaj, przeczytałem w jednym z portali, jak Donald Tusk z pogardą i wstrętem odniósł się do pracy dla Polaków, do pracy parlamentarzysty w Sejmie. Myślę, że tym samym pokazał swoje prawdziwe oblicze i co myśli o ciężkiej pracy dla Polaków — ocenił szef rządu.

Głos zabrał także Radosław Fogiel. Rzecznik PiS również wspomniał o „pogardzie dla pracy dla Polski”. – Donald Tusk oszukuje wyborców, którym wmawia, że zależy mu na miejscu w Sejmie, że chce wrócić do krajowej polityki, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Pojawia się więc pytanie, skoro w rzeczywistości tak bardzo nie chce, to czemu to robi? Czy ktoś go zmusza do tego? – dopytywał polityk.



Dziennikarka TVN24 komentuje wywiad z Tuskiem

Po medialnej burzy do zaistniałej sytuacji odniosła się Agata Adamek, prowadząca Jeden na jeden. Dziennikarka TVN24 udostępniła na swoim profilu na Twitterze komentarz redaktora „Rzeczpospolitej”. Jacek Nizinkiewicz ocenił, że „zasiadanie w Sejmie z ludźmi typu poseł Mejza dla każdego musi być upiorną myślą”. „Kontekst ma znaczenie. Rozmawialiśmy o stylu obecnego parlamentaryzmu, w tym o zachowaniu wicemarszałka Ryszarda Terleckiego wobec dziennikarzy, a więc przecież także wobec naszych widzów” – tłumaczyła Agata Adamek.

