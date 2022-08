Skażenie Odry. Donald Tusk wzywa premiera do pomocy „jednym podpisem”

Podczas konferencji prasowej w niedzielę lider PO mówił o potrzebie natychmiastowej pomocy dla poszkodowanych przez skażenie Odry. Zwrócił uwagę, że w związku z zanieczyszczeniem rzeki turystyka w jej okolicach zamarła, a przedsiębiorcy w okresie sezonu wakacyjnego często zarabiają pieniądze na cały rok.

– Panie premierze Morawiecki, mam w jakimś sensie dobry komunikat dla pana, żeby pomóc tym ludziom, którzy tracą dzisiaj środki do życia, którzy stracili podstawowe narzędzia do zarabiania pieniędzy, żeby im pomóc nie trzeba ustawy. (...) Pan może dziś, jutro, de facto jednym podpisem podjąć decyzję o odszkodowaniach dla tych ludzi – powiedział Tusk. – Mam nadzieję, że tych ciężko pracujących Polaków pan premier Morawiecki zrozumie. To dla nich jest naprawdę kwestia być, albo nie być – mówił.

Tusk o powodzi w 2010 roku: Rząd płacił 6 tysięcy zł zadośćuczynienia

Powiedział, że w 2010 roku podjął podobną decyzję o pomocy poszkodowanym przez powódź. Trafiło do nich 6 tys. zł. – Te sześć tysięcy złotych, plus jakiś współczynnik inflacji, to jest coś co powinno znaleźć się natychmiast w budżetach tych rodzin, które straciły środki do życia z powodu katastrofy – mówił Tusk. – To było zadośćuczynienie dla tych, którzy ponieśli straty – bez procedur, kwitów, biurokracji – na podstawie wstępnego szacowania szkód, strat. Po to, żeby ludzie mogli przeżyć – dodał.

W sobotę wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki poinformował, że w Odrze zauważono żywe ryby.

„W miejscu, gdzie kilka dni temu usuwaliśmy tony śniętych ryb, pojawiły się ryby żywe. Niestety z braku tlenu w wodzie obserwujemy przyduchę i bardzo dużo ryb przy powierzchni" – napisał na Twitterze. Wojewoda dodał, że polecił uruchomić pompy do napowietrzania wody.

