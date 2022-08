„Niedyskrecje parlamentarne”: Politycy PO monitorowani. Solidarna Polska wściekła

Według naszego informatora Donald Tusk zarządził monitoring posłów PO, którzy pojawią się na Campusie Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. – Ci którzy się tam zjawią, będą mieć problemy – mówi nasz rozmówca. Chociaż sam Donald Tusk będzie występował podczas Campusu. – Ale to zupełnie inna sytuacja. On będzie oficjalnie, oni nie – słyszymy.

Zaproszenie Szymona Hołowni na Campus wzbudziło bardzo duże poruszenie w Platformie Obywatelskiej.

– W PO słychać, że Trzaskowski nie powinien zapraszać Hołowni, że to skandal! Z drugiej strony ludzie mówią, że to nie przypadek i zaproszenie coś oznacza. To potwierdzenie niedawnych informacji o współpracy Trzaskowskiego i Hołowni i ich wspólnych planach politycznych. W końcu wiceprzewodniczący PO zaprasza na swoją impreza lidera konkurencji – mówi nasz informator.

Grzegorz Schetyna ściga się z Donaldem Tuskiem na występy medialne.