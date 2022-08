Bugaj dla „Wprost” o rządach PiS: To chyba koniec

Szybko rośnie prawdopodobieństwo odsunięcia PiS-u od rządzenia. Owszem, można sobie wyobrazić zahamowanie spadkowego trendu poparcia dla tej partii, ale obecnie nic nie skłania do przyjęcia takiej prognozy. No, może nadzieja, że polityka opozycji skłoni wyborców do uznania, że – mimo wszystko – PiS to „mniejsze zło”.

Prof. Ryszard Bugaj Za scenariuszem porażki PiS-u przemawia nie tylko ocena następstw jego działań, ale też długa lista czynników niezależnych. PiS nie popełnił istotnych błędów w polityce wobec Ukrainy, ale wojna w Ukrainie niesie negatywne konsekwencje dla gospodarki (uchodźcy i pomoc wojskowa, a także ogromne wydatki na wzmocnienie własnej obrony). Aktualne procesy w gospodarce światowej są z kolei ważnym czynnikiem generującym inflację oraz deprecjację waluty krajowej. Inflacja wymusza ekstra koszty ochrony socjalnej. PiS – niestety – podejmuje te działania w sposób nieudolny i nieprofesjonalny, co przesądza, że wydatki są wyższe, niż jest to konieczne.