Makabra w gminie Susz. Policja otrzymała zgłoszenie o „palącym się mężczyźnie”

W niedzielę 21 sierpnia po godz. 16:00 służby dostały zgłoszenie o „palącym się mężczyźnie”. Jak podaje wyborcza.pl, do niebezpiecznego zdarzenia doszło w gminie Susz (województwo warmińsko-mazurskie), a pomocy potrzebował 34-latek. Świadkowie zdarzenia mieli podjąć próbę ugaszenia ognia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala na pokładzie śmigłowca. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ma poparzone ok. 90 proc. powierzchni ciała.

Makabra w gminie Susz. „Braliśmy pod uwagę różne hipotezy”

Z informacji portalu wyborcza.pl wynika, że w pobliżu miejsca, w którym rozgrywały się dramatyczne sceny, został odnaleziony kanister, a więc niewykluczone, że mężczyzna sam oblał się łatwopalną substancją. – Braliśmy pod uwagę różne hipotezy, ale teraz najbardziej prawdopodobna jest ta, że człowiek ten próbował popełnić samobójstwo – powiedziała Joanna Kwiatkowska z biura prasowego policji w Iławie. Wciąż jest wiele niewiadomych w sprawie. Funkcjonariusze prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.