Tak działa polskie podziemie pielgrzymkowe. „Jak Bóg nas nie ochroni, to nic nas nie ochroni”

– W sierpniu już jest krucho, ale na październik znajdą się miejsca. Najlepiej zapisać się przez naszą stronę, tam jest wytłumaczone, co i jak – informuje mężczyzna, który odbiera telefon. – Przyjdzie potwierdzenie rezerwacji i numer konta, na które trzeba wpłacić zaliczkę. To jest bardzo ważne – zaznacza po chwili.

– Ubezpieczenie będzie?

– Wszystko jest – zapewnia. – Autokary mamy nowoczesne, kierowców sprawdzonych, do tego ubezpieczenie najwyższe z możliwych.

– Wie pan, po tym wypadku ostatnim…

– … wypadki były, są i będą. Kiedyś autokar z polskimi turystami, którzy jechali do La Salette spadł w przepaść. Wszyscy zginęli, a ludzie dalej jeżdżą do La Salette – odpowiada mężczyzna. – Jak Bóg nas nie ochroni, to nic nas nie ochroni. Błogosławię na podjęcie dobrej decyzji, w imię ojca, syna i ducha świętego, amen. No, z panem Bogiem, wszystkiego dobrego!