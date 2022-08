18 osób próbowało wedrzeć się na terytorium Polski. Zatrzymano trzech przemytników

Jak poinformowała na Twitterze Straż Graniczna, w poniedziałek 22 sierpnia z terytorium Białorusi do Polski próbowało przedostać się nielegalnie 18 cudzoziemców. Były to osoby pochodzące z Egiptu, Afganistanu i Syrii.

Pogranicznicy donoszą też o zatrzymaniu trzech pomocników grupy, którzy mieli uczestniczyć w przemycie ludzi. Przyjechali oni dwoma samochodami. Jak ujawniono w komunikacie, byli to obywatele Egiptu.

Do opisywanych tutaj działań doszło na odcinku pozostającym pod opieką Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Kryzys migracyjny na granicy zaostrzy się?

Rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn został zapytany o to, jak obecnie wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i czy szlak nielegalnej migracji jest aktywny. Urzędnik powiedział, że dzienne liczby nielegalnych prób dostania się do Polski spadają, ale „operacja jest zasilana nowymi migrantami”.

– Przybywają na Białoruś przez Rosję. Są sygnały, że migracja tym szlakiem może ulec wzmożeniu w nadchodzących miesiącach. To zależy od woli politycznej w Moskwie i Mińsku – mówił w Polsat News.

Pracowity rok Straży Granicznej

SG poinformowała też w tym tygodniu, że od 25 lutego funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5702 osób; wczoraj było to 28,1 tys. osób, natomiast w poniedziałek do godz. 07.00 - 7,9 tys.

21 sierpnia z Polski do Ukrainy odprawiono 31,2 tys. osób. Łącznie od 24 lutego było to ponad 3,86 mln osób.

Czytaj też:

Nowy sposób migrantów na nielegalne dostanie się do Polski. Wykorzystano Wołkuszankę