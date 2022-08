Tragiczny wypadek na A4. Samochody stanęły w płomieniach. Nie żyje 44-latek

We wtorek 23 sierpnia przed godz. 4:00 na 281 km autostrady A4 w kierunku Katowic doszło do poważnego wypadku. „Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. W wyniku uderzenia oba pojazdy zapaliły się” – podaje Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich.

Wypadek na A4. Nie żyje 44-latek

Jak informuje fakt.pl, sytuacja była bardzo poważna, a jeden z pojazdów przebił bariery separacyjne. 45-letni kierowca został przetransportowany do szpitala na Śląsku. Wiadomo, że w wyniku zdarzenia odniósł poważne obrażenia. Niestety, nie udało się uratować drugiego z kierowców – 44-letniego mieszkańca województwa opolskiego.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności mające na celu ustalenie okoliczności i przyczyn tragicznego w skutkach wypadku. Z uwagi na kolizję droga została zablokowana, a utrudnienia trwały kilka godzin. Policja apelowała do kierowców podróżujących w kierunku Wrocławia o kierowanie się na Węzeł Łany, a tych którzy jechali w kierunku Katowic o zjeżdżanie na Węzeł Kędzierzyn-Koźle.

