30-latek umówił się z policjantką i gorzko tego pożałował. Historia ma drugie dno

30-latek z powiatu skarżyskiego był poszukiwany dwoma listami gończymi. Przed organami ścigania ukrywał się przez blisko dwa lata. Jak podaje KPP Skarżysko-Kamienna, mężczyzna jest podejrzewany o liczne oszustwa. „30-latek oferował w sieci sprzedaż m.in. samochodów, maszyn rolniczych i budowlanych. Osoby zainteresowane kupnem wpłacały zaliczki, a towaru nie otrzymywały. W swej działalności wykorzystywał uwiedzione przez internet kobiety. Pomagała mu w tym łatwość nawiązywania kontaktów oraz urok osobisty” – czytamy w komunikacie.

Mężczyzna wmawiał kobietom, z którymi nawiązywał kontakt, że pracuje na terenie Niemiec i nie posiada rachunku bankowego. Prosił, aby udostępniały mu swoje konta, na które wpływały pieniądze. Dopiero potem trafiały do niego. Jak ustaliła policja, w rzeczywistości były to środki wyłudzane od „niedoszłych klientów”. W historię, którą przedstawiał mężczyzna, uwierzyła m.in. 31-latka. Gdy zorientowała się, w jakiej sytuacji się znalazła, poinformowała o sprawie policję.

30-latek umówił się z policjantką i... trafił do aresztu

Ostatecznie 30-latek trafił do aresztu. W jaki sposób do tego doszło? „Czujnego i ostrożnego poszukiwanego zgubiła słabość do atrakcyjnych niewiast. Zauroczył się pewną blondynką, której profil znalazł na portalu społecznościowym. Zabiegał o spotkanie, ale kobieta przez dłuższy czas nie odpowiadała na zaloty. Aż do ostatniego piątku, kiedy to umówiła się z nieznajomym. 30-latek przyszedł na randkę i wówczas został zatrzymany” – informują mundurowi

Okazało się, że mężczyzna umówił się na spotkanie ze skarżyską policjantką, która zorientowała się, z kim ma do czynienia. Co ciekawe, zatrzymany miał wiedzieć, jaki zawód wykonuje kobieta.

