Czołowe zderzenie osobówki z cysterną. Zginęła kobieta i jej nastoletnie dzieci

Do zdarzenia doszło w środę, 24 sierpnia, ok. godz. 16. Na drodze krajowej nr 92, na odcinku Świebodzin-Wityń samochód osobowy marki volkswagen polo czołowo zderzył się z cysterną do przewozu mleka.

Zginęli wszyscy pasażerowie osobówki

Za kierownicą osobówki siedziała 38-letnia kobieta. Wraz z nią podróżowało dwoje dzieci: 11-letnia córka i 13-letni syn. Cała trójka poniosła śmierć na miejscu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierująca volkswagenem z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, którym poruszała się cysterna.

Cysterna wypadła z drogi i przewróciła się na bok

Kierowca cysterny starał się uniknąć zderzenia i odbił w kierunku pobocza. Manewr nie zapobiegł zderzeniu, a cysterna wypadła z drogi i przewróciła się na bok.

Do akcji ratunkowej zostało skierowanych pięć wozów straży pożarnej, pogotowie i policja. W pobliżu wylądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Zielonej Góry. Niestety, pasażerowie osobówki nie mieli żadnych szans na przeżycie.

Bez szans na przeżycie

Siła zderzenia była tak duża, że volkswagen został niemal całkowicie zmiażdżony. Auto zostało tak zniekształcone, że można było rozpoznać jedynie jego tył. Strażacy musieli rozcinać auto, aby wydobyć zwłoki pasażerów.

Ofiary to mieszkańcy okolicznego powiatu. Kierowca cysterny został ranny i przetransportowany do szpitala. Nie ma informacji, by jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo.

Okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo, które zostało już wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie.

